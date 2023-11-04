Протягом доби було відбито десятки атак противника на кількох напрямках.

На Бахмутському напрямку російські загарбники сім разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Бахмутському напрямку загарбники сім разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області", - повідомили у Генштабі.

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Крім того, зазначається, що на цьому напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак", - зазначили у Генштабі і додали, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали п’ять населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак.

Також російські окупанти завдали авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку загарбники, також за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів там зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Крім того, на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Тягинка, Іванівка, Токарівка та Микільське Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів Херсонської області, серед яких і сам Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 4 листопада, Генштаб поінформував, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вчергове марно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де оборонці України відбили близько 10 атак.

Крім того, загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

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