Сирський: Перехід армії на корпуси створить резерви для контрнаступу

Реорганізація ЗСУ має сприяти більш ефективному використанню всіх наявних сил і засобів на фронті.

Перехід армії на корпусну систему має створити більше дієздатних резервів, здатних проводити активні контрнаступальні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Сирський нагадав, що минулого року розпочато реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів.

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"Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

При цьому, він зазначив, що рівень ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) залишається, а рівень ОТУ (оперативно-тактичні угруповання) – поступово ліквідується.

"Що маємо станом на зараз? Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони", - відзначив Сирський.

За його словами, ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу нашої артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - наголосив Сирський.

Як підкреслив Головнокомандувач ЗСУ, процес триває практично без затримок. Також, командири корпусів підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають.

"Таким чином у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само", - повідомив Сирський.

Він висловив сподівання, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів.

Корпусна система в Україні

Як повідомляв УНІАН, командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький вважає, що перші результати від переходу на корпуси слід очікувати приблизно за три місяці. Значні результати будуть впродовж 6-8 місяців.

До складу Третього Армійського корпусу увійдуть пʼять бригад, серед них – Третя штурмова, а також підрозділи корпусного комплекту. Вже сформовано командну ланку корпусу, а також полк безпілотних систем. Третій корпус стоятиме на трьох стовпах – бойова підготовка, професійний сержантський склад, технології, управління і планування.

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