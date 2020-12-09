Якщо на Донбасі почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення, пояснив Хомчак.

Військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин.

Читайте такожНе хотіли провокувати ворога: Хомчак пояснив дії ЗСУ після поранення військового МінкінаПро це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform.

"У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин", - заявив Хомчак

Він пояснив, що в такому випадку, по-перше, Україну можуть звинуватити у порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення воєнних дій на території густозаселених районів.

"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт одразу переходить у інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення", - зазначив він. По-друге, будуть серйозні втрати й серед військових. Їх обраховуватимуть три-чотиризначними цифрами за просування углиб окупованих територій. Ми готові до цього?", - задався питанням Хомчак.

Також він зазначив, що треба не забувати, що Росія має значно більше ресурсів.

При цьому він зазначив,що українське військо має бути готовим до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не лише ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.

"Серед головних завдань - забезпечення готовності органів військового управління, військових частин до виконання завдань з відсічі широкомасштабної збройної агресії на суші, у повітрі й на морі з будь-якого напрямку, готовності до відновлення територіальної цілісності держави з удосконаленням способів ведення оборонних і стабілізаційних дій, до ведення наступальних дій, зокрема, на урбанізованій місцевості", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: Ірина Погоріла