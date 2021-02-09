В результаті пострілів дістали поранення двоє цивільних осіб - водій та пасажир. Один з них помер дорогою до лікарні.

У Донецькій області українські військові були змушені відкрити вогонь по автомобілю через відмову зупинитися.

Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли низку позицій українських військовихПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Вчора, 8 лютого, близько 12:00 до блокпоста механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував, а навпаки - збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб - водій та пасажир", - йдеться у повідомленні.

При цьому, працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. "На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

"На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються", - повідомили в прес-центрі.

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Автор: Віталій Саєнко