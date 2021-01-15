Уздовж лінії розмежування на Донбасі сьогодні було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Читайте такожНа Донбасі окупанти поранили українського бійця під час обстрілівПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook. "Протягом поточної доби, 15 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у зведенні.
Крім того, повідомляється, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували понад 5 га території та передали на знищення 63 вибухонебезпечних предмети.
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