Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Уздовж лінії розмежування на Донбасі сьогодні було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожНа Донбасі окупанти поранили українського бійця під час обстрілівПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook. "Протягом поточної доби, 15 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували понад 5 га території та передали на знищення 63 вибухонебезпечних предмети.

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Автор: Таня Поляковська