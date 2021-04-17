Бойовики протягом 16 квітня 15 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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У передмісті Водяного, Луганського та Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.
Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
«Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться у зведенні.
Станом на 7:00 17 квітня з боку окупантів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед захисників за поточну добу немає.
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