Станом на 7:00 17 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Бойовики протягом 16 квітня 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У передмісті Водяного, Луганського та Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 17 квітня з боку окупантів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед захисників за поточну добу немає.

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Автор: Яна Ставська