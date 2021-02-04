Бойових втрат серед українських військових немає.

За добу збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Читайте також"Примусили лити бруд на Україну": окупанти показали зниклого на Донбасі військовогоПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил. Зокрема, обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". "Біля Гнутового російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Ситуацію в районі ООС називають стабільною і контрольованою українським захисниками.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було", - зазначається у зведенні.

З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, уточнили в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла