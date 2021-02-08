З початку цієї доби обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими військовими.

За добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожКравчук вважає, що на обстріли на Донбасі потрібно відповідати дзеркальноПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, в повідомленні зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. "В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога", - повідомили у прес-центрі.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля українських позицій мінами ПОМ-2.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.

З початку цієї доби обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

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Автор: Ірина Погоріла