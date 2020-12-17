Бойових втрат та поранень серед українських захисників немає.

Сьогодні окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі.

Читайте такожМЗС висловило протест Росії через відправлення чергового «гумконвою» на ДонбасЯк йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:30, противник вдруге за кілька тижнів на тому ж самому напрямку вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем.

Так, з ночі збройні формування Росії відкривали вогонь поблизу Водяного на Приазов'ї.

"Спершу противник застосував міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем. На ранок на цьому ж напрямку використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети", - зазначили в штабі ООС.

Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів.

Водночас у штабі наголосили, що на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Повідомляється, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

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Автор: Антоніна Доломанжи