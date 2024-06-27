За словами Кирила Вереса, є багато проблем в мобілізації, в медіа, у відношенні населення до війни, в майбутніх новобранцях і у настроях у самих військах.

Ситуація на фронті не дозволяє говорити про те, що Україна переможе у війні ближчим часом. Про це в інтерв'ю Українські правді сказав командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес.

За його словами, у ЗСУ є багато проблем – в мобілізації, в медіа, у відношенні населення до війни, в майбутніх новобранцях і в настроях у самих військах.

"Втома, трошки недовіри, не така вже мотивація, як у 2022 році. Особовий склад уже інший. Тоді ж хлопці ледь не з лопатами йшли на штурм, і без наказу могли йти. Я, наприклад, теж втомився. КПД моє не таке вже, як було раніше. Можливо, те, що я дорослішаю, не за віком, а за набуттям бойового досвіду. Можливо, грубішаю. А можливо, раніше я вважав, що мені треба лізти в кожен бій", - розповів військовий. Відео дня

Він зазначив, що коли "два ворожі бійці наступають за пів кілометра – все, вони мої і тільки я маю їх знищити любими методами".

"А зараз – хай "діти" і без мене повоюють. Я посиджу поруч збоку, подивлюся, командувати не буду", - каже Верес.

Він підкреслив, що є дуже багато процесів, які боєць, будучи в окопі, не може зробити, адже у нього навіть немає часу "про них просто подумати".

"Бо його атакують, він атакує, або він відстроюється, позиції облаштовує. А в мене є час подумати, подивитися за модою, щось зробити нове, протестувати і ввести це у війська. Я змучився, а мій особовий склад, деякі воюють по 10 років, і вже третій рік під моїм керівництвом тільки в окопі. Звичайно, вони втомлені, в 100 разів більше, ніж я. Я взагалі не знаю, як вони тримаються", - констатував воїн.

При цьому, за його словами, він може "жити без війни", але за однієї умови - щоб його підрозділ не залишався в зоні бойових дій.

"Я не зможу бути вдома, а мій підрозділ щоб був тут. І на підвищення я не хочу. Мене поки що влаштовує мій колектив. Зараз ще трошки внесу деякі кадрові зміни, мої офіцери це відео побачать, вже будуть деякі зрушення в нас. Та й загалом – дорогу молодим", - резмував Верес.

Ситуація на фронті - останні новини

Командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів про "тренди" на фронті.

За його словами, "у тренді" на фронті зараз – "все нове, про що не знає ворог і до чого він не може пристосуватися".

Також УНІАН повідомляв, що військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий назвав дві військові переваги, які ще поки залишаються у росіян. За його словами, одна з них – кількість солдатів, але якісно армія ворога невпинно деградує.

Другою перевагою, за словами експерта, є авіаудари плануючими бомбами, однак ця проблема вирішиться із прибуттям літаків Ф-16.

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