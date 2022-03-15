З Лебедина та Тростянця колони вже виїхали, планується колона з Конотопа.

З кількох міст на Сумщині виїхали перші евакуаційні колони.

Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Лебедин. Колона виїхала з міста! У Тростянці також рушила з місця відправлення", - йдеться у повідомленні.

За його словами, з Конотопа колона виїжджатиме "з хвилини на хвилину".

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Зокрема у Сумській області будуть "зелені коридори" з Сум, Конотопа, Шостки, Тростянця і Лебедина до Полтави.

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