З кількох міст на Сумщині виїхали перші евакуаційні колони / скриншот
З кількох міст на Сумщині виїхали перші евакуаційні колони.
Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Лебедин. Колона виїхала з міста! У Тростянці також рушила з місця відправлення", - йдеться у повідомленні.
За його словами, з Конотопа колона виїжджатиме "з хвилини на хвилину".
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Зокрема у Сумській області будуть "зелені коридори" з Сум, Конотопа, Шостки, Тростянця і Лебедина до Полтави.