Закінчилися пошукові роботи.

Внаслідок влучення російськими окупантами 17 серпня в житловий будинок в Харкові загинуло 19 людей.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей", - повідомив він.

При цьому наголосив, що це втрати мирних жителів від одного удару. " А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів",- підкреслив президент України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ДСНС 17 серпня близько 21:00 ворожа ракета влучила саме у житловий будинок, попри заяви російських пропагандистів щодо атаки на військових. Внаслідок вибуху трапились масштабні руйнації і пожежа на площі 600 кв. м. Силами оперативних підрозділів ДСНС її вдалось повністю ліквідувати о 10:55 18 серпня. В ході рятувальної операції рятувальникам вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

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