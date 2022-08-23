Зафіксовано падання в приватний будинок, без постраждалих.

Вранці окупанти обстріляли Київський район Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району", - розповів він.

За словами мера, зафіксовано падання в приватний будинок, без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, в результаті попадання російськими окупантами 17 серпня в житловий будинок в Харкова загинуло 19 осіб.

"Закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 серпня близько 21:00 ворожа ракета влучила саме в житловий будинок, незважаючи на заяви російських пропагандистів щодо атаки на військових. В результаті вибуху сталися масштабні руйнування і пожежа на площі 600 кв.м. Силами оперативних підрозділів ДСНС її вдалося повністю ліквідувати о 10:55 18 серпня. В ході рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати 4 людини. Всі вони отримали різної тяжкості травми. Всього травми отримали 20 осіб.

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