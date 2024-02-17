Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки Росії довелося залучати до "м'ясних штурмів" елітні підрозділи ГРУ.

Під час штурму Авдіївки критичних втрат зазнали елітні спецпідрозділи російської розвідки, які командування РФ було вимушене залучати у боях через нестачу піхоти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів ГРУ до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи ГРУ Росії.

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"Російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях", - підкреслюють у ЦНС.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

Для забезпечення виходу українських сил з Авдіївки залучалися підрозділи Третьої штурмової бригади. При цьому, як розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов 3-тя ОШБР поставила рекорди зі знищення ворожої живої сили та бронетехніки за добу.

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