Офіційно пляжний сезон у місті не відкрили, хоча рятувальні пости встановили.

У Чернігові піротехніки ДСНС під час розмінування міського пляжу "Золотий берег" виявили залишки реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в області.

Згідно з інформацією, 4-5 липня водолази та сапери ДСНС провели обстеження берегової зони, прилеглої до пляжу місцевості та акваторії дна річки Десна на наявність боєприпасів, що могли залишитись після масивних авіаційних та артилерійських обстрілів російськими військами.

"Кожен сектор, метр за метром, водолази проходять дно водойми методом тралення, використовуючи при цьому підводний дрон. Саме так шукають великі вибухонебезпечні предмети. Під час такого обстеження були виявлені безпечні чотирьохметрові залишки реактивних систем залпового вогню "Ураган", - сказано в повідомленні.

Піротехніки ДСНС за допомогою спецобладнання дістали їх з води, загрузили в броньований автомобіль "КраЗ" та вивезли в безпечне місце для подальшої утилізації. Попри небезпеку чернігівці, у тому числі й діти, масово відпочивають на "Золотому березі".

Офіційно пляжний сезон у Чернігові не відкривали. Зважаючи на високий рівень води та неможливість обстежити дно водойм, які визначені як офіційні місця для купання.

Водночас із міського бюджету виконком виділив 200 тис. грн на оплату послуг із організації роботи сезонних рятувальних постів на водних об'єктах Чернігова.

Раніше рятувальники розповіли, в якому випадку кияни можуть відвідувати пляжі столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: