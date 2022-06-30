Французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики.

Французький регіон Іль-де-Франс виділив 1,1 млн євро на відновлення Чернігівської та Київської областей.

Про це перша віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила за результатами зустрічі з президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що Іль-де-Франс розглядає можливість патронажу над відновленням Київської та Чернігівської областей. Французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики. Окремо важливо відзначити можливість використання французького досвіду та практик з переробки та утилізації відходів, зокрема у сфері сільського господарства.

За словами Свириденко, керівництво території вже ухвалило рішення про виділення 1,1 млн євро на проекти з підтримки України.

Наразі необхідно визначити конкретні дії з відновлення Чернігівської та Київської областей.

"Для нас важливе не просто відновлення інфраструктури та житла, якими вони були до вторгнення РФ. Ми маємо відбудувати їх за новими принципами та підходами. Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність та зручність для мешканців. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури", – зауважила Свириденко.

Міністр економіки додала, що залучення експертів, інструментів та методик з побудови високоефективної економіки, яку має Іль-де-Франс, допоможе зробити Київщину і Чернігівщину драйверами розвитку країни. Співпраця з регіоном стане важливим чинником прискорення економічного зростання цих територій та України в цілому.

Нагадаємо, українські розвідники допускають, що удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії армію президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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