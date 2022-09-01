Радник Офісу президента зазначив, що операція проходить планомірно.

Українські військові не взяли ще Херсон, але це не означає, що операція на півдні забуксувала або провалилася. Збройні Сили України планомірно знищують Склади і озброєння.

Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, операція йде планомірно. Він вказав, що ЗСУ руйнують логістику противника, системи ППО, склади з паливом і боєприпасами.

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"Щоб поставити український прапор над Херсонською ОДА і зберегти армію, потрібно щоб противник не міг і не хотів ефективно чинити опір. І Збройні Сили України активно працюють над його можливостями і бажаннями. Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи чекає багато", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ВСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповівши про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

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