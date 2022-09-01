Українські військові не взяли ще Херсон, але це не означає, що операція на півдні забуксувала або провалилася. Збройні Сили України планомірно знищують Склади і озброєння.
Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.
За словами Арестовича, операція йде планомірно. Він вказав, що ЗСУ руйнують логістику противника, системи ППО, склади з паливом і боєприпасами.
"Щоб поставити український прапор над Херсонською ОДА і зберегти армію, потрібно щоб противник не міг і не хотів ефективно чинити опір. І Збройні Сили України активно працюють над його можливостями і бажаннями. Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи чекає багато", - підсумував Арестович.
Як раніше повідомляв УНІАН, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.
За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ВСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповівши про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.