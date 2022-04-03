Частину примусово депортованих маріупольців було виявлено у Естонії, куди вони в’їхали з території РФ.

Російські окупаційні війська продовжують примусову депортацію мешканців Маріуполя до Росії та невизнаної "ДНР".

Про це в своєму Telegram розповіла уповноважена з прав людини України Людмила Денісова.

"Рашисти розлучають батьків з дітьми. З лікарні у Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і їх було евакуйовано до міста Запоріжжя", – повідомила Денісова.

Водночас, за її словами, частину примусово депортованих маріупольців виявлено у Естонії, куди вони в’їхали з території РФ. Окрім жителів Маріуполя таким же чином до Естонії через територію Росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини, Луганщини.

При цьому вона зауважила, що частина таких осіб, за їхніми словами, самі ухвалили рішення їхати через Росію, бо не могли виїхати у бік Західної України. Водночас були й такі люди, яких примусово направили до Росії, а після того дозволили їхати на власний розсуд.

Загалом, повідомляє Денісова, за інформацією місцевої влади міста Маріуполя, майже 40 тисяч жителів вивезені до так званої "ДНР" або РФ. Втім, підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи.

Омбудсмен вкотре нагадала, що країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

"Звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", – заявила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, за даними Денісової станом на 31 березня 2022 року, до Росії насильно вивезли 400 тисяч українців.