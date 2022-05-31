Російська Федерація може використати невизнане Придністров'я для удару по Україні або дестабілізації ситуації. На цій території активно працюють російські спецслужби.
Про це розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.
"Звичайно, подібна підготовка не проходить повз наших розвідок, і ми також відповідно реагуємо для стримування і протидії виникненню будь - яких ймовірних провокацій або ударів", - зазначив Єнін.
За його словами, не можна не переоцінювати ті чи інші ризики та загрози для України.
"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", - розповів заступник голови МВС.
Також він підкреслив, що спецслужби РФ використовують Придністров'я для підривної роботи проти України "і на це не потрібно закривати очі".
Як раніше повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.
За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускати, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.
Президент Володимир Зеленський вважавши атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Проте контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилювати.
25 травня в невизнаному Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові від'їзди.