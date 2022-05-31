Євген Єнін зазначив, що не можна не переоцінювати ризики та загрози.

Російська Федерація може використати невизнане Придністров'я для удару по Україні або дестабілізації ситуації. На цій території активно працюють російські спецслужби.

Про це розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Звичайно, подібна підготовка не проходить повз наших розвідок, і ми також відповідно реагуємо для стримування і протидії виникненню будь - яких ймовірних провокацій або ударів", - зазначив Єнін.

За його словами, не можна не переоцінювати ті чи інші ризики та загрози для України.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", - розповів заступник голови МВС.

Також він підкреслив, що спецслужби РФ використовують Придністров'я для підривної роботи проти України "і на це не потрібно закривати очі".

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускати, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважавши атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Проте контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилювати.

25 травня в невизнаному Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові від'їзди.

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