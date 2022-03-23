За даними ООН, понад 3,3 мільйона українців вже покинули країну.

Після початку війни майже половині (44%) українців довелося тимчасово розділитися зі своїми коханими та близькими. Це значною мірою стосується жителів Сходу.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

Окрім розлучення із сім'єю, кожен п'ятий українець (19%) вимушено покинув своє місто/село на час війни. При цьому практично всі (93%) планують повернутися додому, як тільки це буде безпечно.

Водночас 58% з тих, хто виїхав зі своїх домівок, знають, що з їх житлом все без змін, 10% знають, що його пошкоджено, а 9% – що зруйновано. Інші взагалі не мають уяви, що з їх житлом.

Також, за даними опитування, кожен другий українець (53%), який працював до війни, сьогодні не працює. У звичайному режимі працюють 22% опитаних, 21% – або частково, менше, ніж 2% – знайшли собі нову роботу.

майже 90% опитаних українців вірять у те, що ми зможемо відбити напад Росії і практично щодня цей показник зростає.

понад 70% - виступають за інтеграцію з НАТО, проте показник, навпаки, постійно падає.

74% українців підтримують проведення прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни.

Вже майже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Вже майже місяць ми даємо гідну відсіч ворогові. Станом на 23 березня, окупанти втратили близько 15,6 тисячі особового складу.

Раніше в Генштабі Збройних сил України відзвітували про ситуацію на всій лінії фронту. Наші захисники стримують просування ворога, в окремих напрямках змушують противника відійти. Режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України.

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