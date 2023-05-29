Наразі визначені конкретні завдання для підготовки до операцій.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський приїхав на позиції українських військових на Лиманському напрямку.

Як заявив він у своєму Telegram, там зустрівся з командирами частин та підрозділів, котрі наразі виконують завдання в найбільш "гарячих точках". Також зауважив, що невдовзі українські військові перейдуть до наступу.

"Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті. Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них", - сказав Сирський.

Також командувач розповів, де саме українські військові зупиняють наступи ворога на Лиманському напрямку.

"Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", - додав він.

Окрім цього, Сирський нагородив військових. "Подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом. Пам‘ятаємо всіх, хто загинув в боях", - додав командувач.

Ситуація на фронті: що відомо з актуального

У Генштабі заявили, що на фронті затишшя, однак росіяни змінили географію своїх атак. За минулу добу окупанти провели 19 спроб наступу у незвичних для них місцях.

Загалом число втрат російської армії перевищило 207 тисяч осіб. Також відмітку в три тисячі переступили оперативно-тактичні БпЛА.

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