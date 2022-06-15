Зокрема, Канада, Польща та Нідерланди погодились надати нові одиниці артилерії.

Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.

Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн-3" в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.

Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня стало відомо, що Словаччина відклала постачання гаубиць Zuzana 2 своїй армії і передасть їх ЗСУ.

31 травня під час візиту до Києва президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про постачання Україні найближчим часом гаубиць Zuzana. Виступаючи на засіданні Верховної Ради, вона зазначила, що окупантів із України "не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами", потрібна військова техніка та спорядження.

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