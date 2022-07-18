Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал", наголосили в міській раді.

В захопленому й зруйнованому росіянами Маріуполі хлопець вийшов на вулиці міста із прапором України.

Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал", мовиться у дописі міської ради в телеграмі, яка й оприлюднила світлини.

Зокрема, зазначається, що хлопець наважився на такий акт мирного спротиву окупації на площі біля розбомбленого росіянами Драмтеатру, де внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 600 осіб.

Десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста. Але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським", - додали в міськраді.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Окупанти змушують маріупольців розбирати завали та прибирати вулиці за їжу.

Від початку повномасштабної російської агресії у Маріуполі загинуло щонайменше 22 тис. мирних жителів. Журналісти показували на величезну братську могилу, де на більшості поховань замість імен – номери, написані фломастером.

Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч маріупольців. Повідомлялося, що окупанти відкрили коридор для евакуації до Запоріжжя, і доки є цей шлях, ним треба скористатись, бо другої нагоди може не бути.

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