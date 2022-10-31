На його думку, ситуація в Севастополі вплинула на те, що в сьогоднішньому пуску ракет не взяв участь Чорноморський флот РФ.

Удари російських окупантів по Україні 31 Жовтня - це помста РФ за інцидент у Севастополі.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту Freeдом.

"Хоча ми офіційно не визнали своєї участі в цьому ударі. Проте більше 50 ракет випущених по Україні сьогодні, при цьому всі ракети високоточні... Ми ростемо над собою в плані нашого ППО і протиракетної оборони. 44 ракети з більш ніж 50 - це дуже добре для системи ППО і ПРО, яку ми практично робимо з нуля", - додав він.

За словами Жданова, Росія запускала по Україні ракети, дальність яких становить 1,5-2,5 тисяч кілометрів.

"Ми вчасно засікли пуски цих ракет. Попередження прийшло завчасно, тому ми змогли приготуватися і зустріти ці ракети", - зазначив експерт.

На його думку, ситуація в Севастополі вплинула на те, що в сьогоднішньому пуску ракет не взяв участь Чорноморський флот РФ.

"Швидше за все Чорноморський флот сьогодні зализує рани після тих подій, які відбулися напередодні. Тим більше, що вони знову втратили флагман. Він зберіг плавучість, але наскільки ми знаємо, він отримав досить значні пошкодження і там була серйозна пожежа", - сказав Жданов.

Ракетний терор Росії

29 жовтня в окупованому росіянами Севастополі пролунали потужні вибухи. В результаті кілька російських кораблів отримали пошкодження. Серед них "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".

31 жовтня противники вранці вдарили по ряду областей України, було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро-та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет противника.

Пізніше ввечері президент Російської Федерації Володимир Путін назвав сьогоднішній масований обстріл України відповіддю на вибухи в окупованому Криму.

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