Новобранці часто не розуміють, що таке FPV-дрон чи Mavic.

Мотивації та підготовці новобранців треба приділяти більше уваги тому, що від цього залежать успіхи ЗСУ на фронті. Як розповів командир батальйону бригади "Буревій" Костянтин Вахрамєєв, наприклад, покращити ситуацію на Куп’янському напрямку могла б краща підготовка особового складу. Потрібно більше мотивувати військових до виконання бойових завдань. Серед бійців є ті, хто не завжди готовий працювати на повну, і це частково пов’язано зі страхом через втрати позицій або недостатнім рівнем підготовки.

"Солдат 2022 року і 2024-го — це два різні солдати. Тоді люди були готові максимально викладатися у виконання завдань. Зараз трохи вже доводиться їх змушувати викладатися у завданнях, і ця різниця дуже сильно впливає", - сказав комбат в інтерв'ю Hromadske.

Він каже, що його батальйоні майже всі — це мобілізовані, тільки 15% — контрактники. Коли є час, обов’язково проводяться тренування: стрільби з різних положень, стрільби на ходу, додаються фізичні навантаження. Це важливо, бо стрільба на полі бою сильно відрізняється від тренувань — у бійця збивається дихання, руки працюють інакше.

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"Намагаємося проводити заняття разом з хлопцями, які вийшли нещодавно з позицій і можуть розказати про нюанси перебування на позиції — яка має бути протидія дронам чи скидам", - пояснив військовий.

Він додає, що новобранці часто не розуміють, що таке FPV-дрон чи Mavic, чують його звук і дивляться, поки він не впаде. Досвідчені ж знають: якщо чуєш такий звук, треба негайно ховатися.

Як додає Вахрамєєв, на позиції зазвичай відправляють двох досвідчених бійців і групу з 4-6 нових. Так новачки вчаться поводженню в реальних бойових умовах. Велику роль відіграє перший бій. Навчання, хоч би яким якісним воно було, не покаже, як боєць діятиме під час справжньої сутички. Деякі погано проявляють себе на тренуваннях, але після успішного відбиття штурму стають найкращими бійцями. Інших, навпаки, перший бій може психологічно зламати, і вони вже не можуть повернутися на позиції.

"Є такі, що гарно себе проявляли під час навчання, але перший бій зламав і вони вже не можуть повторно зайти на позиції. Така основна проблема", - визнає комбат.

Тому він намагається знайти для людей інші посади. Якщо хтось не може служити в піхоті, йому пропонують альтернативи: навчання на пілота, водія БМВ, артилериста чи мінометника.

"Дивимося, хто добре копає. Такі люди теж потрібні, щоб не одна піхота все робила, бо в нас все покладено на неї: піхота воює, піхота штурмує, піхота закріплюється, піхота йде до позицій пішки, піхота сама собі носить воду", - додав Вахрамєєв.

Що ще казав Вахрамєєв

Раніше УНІАН писав про командира батальйону бригади "Буревій" Костянтина Вахрамєєва, який розповів, що необхідно вдосконалити процес поповнення підрозділів.

Нова група має заходити повним батальйоном, а не частинами з різних підрозділів. Зараз часто відбувається так, що батальйон поповнюється вже на полі бою: одна рота з одного місця, інша – з іншого, що призводить до відсутності злагодженості та взаємодії між військовими.

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