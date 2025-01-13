Майже добу тривав на Курщині бій, знищено 17 військових КНДР.

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що група зачистки ССО натрапила на одного вцілілого бійця КНДР, який влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.

"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - повідомляють в Силах спецоперацій.

Зазначають, що воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження, тому ніхто не постраждав.

ССО також показали відео зачистки і підрив північнокорейця.

Солдати КНДР у війні в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, втрати північнокорейських солдатів у Курській області продовжують зростати і, за даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, становлять уже 3 тисячі осіб - 300 убитих і 2700 поранених.

Південнокорейська розвідка пояснює "масові втрати" північнокорейських солдатів їхнім "нерозумінням сучасної війни", включно з їхньою "даремною" стрільбою по далекобійних безпілотниках.

Також на брифінгу представники розвідки заявили, що Північна Корея змушує своїх солдатів скоювати самогубства, щоб не потрапити живими в полон до українських військових.

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