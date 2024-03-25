Він також розповів, чи служать у бойових підрозділах жінки.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов завжди бере участь в загальному плануванні спеціальних операцій.

Про це він розповів у документальному проекті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим", який транслювали в інформаційному телемарафоні. Він зазначив, що загалом намагається не втручатися у безпосередню работу виконавців операцій, навіть коли має таке бажання.

"Оскільки іноді я знаходжуся безспосередньо в районах проведень, епізодично щось, може, десь і відбувається. Але я намагаюся не влізати безпосередньо у роботу підрозділів. Інколи хочеться, але..." - сказав він.

Також Буданов розповів, що від початку повномасштабної війни до української розвідки долучилася велика кількість людей. На запитання про те, чи беруть в ГУР жінок, він відповів ствердно. "У нас навіть в суто бойових спецпідрозділах є дівчата, не на другорядних посадах", - додав начальник розвідки.

Бойові виходи Буданова: що відомо

Нагадаємо, що очільник розвідки в 2016 році брав участь у спеціальній операції в захопленому окупантами Криму. Він розповідав, що його група тоді проплила близько 8 кілометрів.

У лютому в мережі опублікували відео, на якому Буданов разом зі спецназівцями піднімають флаг України під звуки вибухів. Тоді у розвідці підтвердили, що відео справжнє, однак деталі не розповідали.

Раніше західні журналісти повідомили, що колись Буданов входив до елітного підрозділу під назвою "Загін 2245", який готувало ЦРУ.

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