Вони бояться їхньої протестної активності в середині Росії.

У Росії спецслужби активізують роботу не лише з українцями, які проживають в РФ, але й з власними громадянами українського походження.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Російська Федерація боїться українців. Боїться їхньої протестної активності в середині самої Росії", - відзначила вона.

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Водночас на окупованих територіях ситуація погіршується. На цьому тижні окупанти ввели на території Херсонської області суворі обмеження на переміщення між населеним пунктами. Через це людям значно складніше отримати їжу, ліки та термінову медичну допомогу.

Військові обстрілюють без попередження цивільні автомобілі, які наближаються до понтонних переправ.

Крім того, загарбники використовують навчальні та дитячі заклади для прикриття власних сил і засобів від ударів українької армії. Маляр не виключає, що вони можуть використати і дітей як живий щит.

"При цьому, російські загарбники декларуючи високі гуманітарні цілі, жорстко вимагають доведення до школярів всіх вікових категорій пропагандистських матеріалів, які містять викривлене розуміння історичних подій та поширюють наративи про нібито тільки спільне майбутнє України та РФ", - підкреслила вона.

Раніше в українській розвідці заявили, що у Москві активно шукають громадян РФ, які виступають проти війни.

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