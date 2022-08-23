Він зазначив, що доньку кремлівського ідеолога вбили російські спецслужби, Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням.

Російські спецслужби готують серію терактів у власній країні з масовими жертвами серед цивільних. Все це робиться задля виправдання проведення суспільної мобілізації та для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це написав у своєму твіттері секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що вибух автомобіля доньки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна був першим в серії терактів. Та наголосив, що Україна не причетна до підриву доньки російського пропагандиста, оскільки наша держава не вбиває цивільних, цим займається Росія.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше спецслужби Росії оголосили про розкриття вбивства Дугіної. Там очікувано заявили, що вбивство спланували та скоїли українські спецслужби.

За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства-43-річна громадянка України Наталія Вовк. Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. Ба більше, вона нібито проходила службу у складі українського батальйону "Азов".

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу РФ. Зокрема, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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