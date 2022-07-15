Вони передали окупантам інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів, яка була використана ворогом для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

Служба безпеки України затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці", - зазначив він.

СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Під час обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

"Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб", - додав Дехтяренко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 липня в Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти випустили ракети по університетах міста.

Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві і в четвер, 14 липня. Всю ніч в місті звучала повітряна тривога. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські загарбники вдарили ракетами по цивільних об'єктах.

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