За словами Подоляка, справедливий фінал у війні РФ проти України можливий.

Західні країни можуть уникнути третьої світової війни лише в один спосіб – завдати поразки країні-агресору. Про це в ефірі 24 Каналу сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, поки західні партнери остерігаються перейти так звані "червоні лінії", Україна продовжує показувати, що справедливий фінал у війні РФ проти України, особливо після Курської операції, ударів по Росії та знищення її арсеналів можливий. При цьому він нагадав, що союзники досі не надали дозволу Україні на застосування далекобійної зброї по території Росії.

"Що робить Захід, аби не було третьої світової війни? Говорю з сарказмом. Захід стимулює Росію для того, щоб вона масштабувала війну. Робиться це тим, що він не використовує міжнародне право для завдання поразки агресору, свій ресурс, а НАТО набагато потужніший, ніж вважалось до початку повномасштабної війни. Все це стимулює агресора, він розуміє, що може дотиснути Захід, застосовуючи максимально геноцидний компонент, маніфестно вбиваючи цивільне населення", – підкреслив Подоляк.

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Він зазначив, що Росія має отримати таку поразку, щоб інші потенційні агресори усвідомили, що акт агресії буде покараний, ніхто не дозволить агресору юридично не відповідати за злочин агресії та воєнні злочини, агресор буде повною мірою виплачувати репарації за все, що він зруйнував:

"Фінансово на десятиліття будуть розплановані виплати для країни-агресора, щоб вона усвідомлювала в одному, другому, третьому поколіннях, що таке починати агресивну війну. Оце зупинить Третю світову війну".

Подоляк наголосив, що Україна не просто теоретично, а й математично продовжує показувати, що немає ніяких "червоних ліній", і треба протистояти ворогу і пришвидшити його поразку.

"Ідеологічно Україна все продемонструвалам - це й Курська операція, удари українською зброєю по території Росії, 3 роки дуже ефективної війни з погляду оборони проти набагато ресурсного противника", – резюмував радник керівника ОП.

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