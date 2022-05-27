Міністерство оборони Штатів перебуває на постійному зв'язку з Києвом у питанні відправки озброєння.

Сполучені Штати Америки ще не прийняли остаточного рішення щодо поставок РСЗВ Україні. При цьому Вашингтон і Київ перебувають на постійному зв'язку в питанні відправки озброєння.

Відповідну заяву зробив спікер Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю, 27 травня.

"Ми в курсі того, що українці просять РСЗВ в приватному і публічному порядку. Я не буду забігати вперед рішень, які ще не були прийняті", — заявив Кірбі.

За словами спікера, Пентагон знаходиться "постійно на зв'язку" з українською владою в питаннях поставок озброєння.

Нагадаємо, українська влада давно просить про відправку ЗСУ реактивних систем залпового вогню MLRS. Вони дозволять вражати цілі балістичними ракетами на дистанції до 300 кілометрів.

Сьогодні, 27 травня, голова Офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз закликав не зволікати з передачею РСЗВ нашій країні. "Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам терміновість [такого рішення]", — заявив керівник ОП.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно з інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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