Вони приймуть додаткові запобіжні заходи в найближчі дні.

Держдепартамент США не планує будь-яких негайних змін у дипломатичній присутності в Україні, незважаючи на побоювання з приводу загрози російських ракетних ударів найближчими днями.

Про це CNN розповів високопоставлений представник адміністрації.

За його словами, в найближчі дні дипломати приймуть додаткові запобіжні заходи, однак поки вони не збираються залишати Київ.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян покинути Україну через загрозу обстрілів цивільної інфраструктури Російською Федерацією найближчими днями.

"Держдеп має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України в найближчі дні. Російські удари в Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - йшлося в офіційному повідомленні посольства.

Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ посольство США припинило роботу в Києві, а співробітники, що залишилися, виїхали до Львова.

18 травня вони відновили свою роботу в столиці.

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