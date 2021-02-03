Дмитро Власенко загинув внаслідок снайперського пострілу.

Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив українського воїна - старшого матроса Дмитра Власенка.

Про це у Facebook повідомляє "503 окремий батальйон морської піхоти".

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"Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть - поранення виявилось несумісним із життям", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у 503-му батальйоні понад три роки і "назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече".

У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки.

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Автор: Катерина Лиманська