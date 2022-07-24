Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств.

Увечері 23 липня та під ранок 24 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, ворог завдав удару близько 4:00 в неділю.

"Попередньо відомо про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств. Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств, на одному виникла пожежа", - зазначив він.

Крім цього, мер сповістив, що під час вчорашнього вечірнього обстрілу Корабельного району міста практично вщент була знищена ще одна школа та житлові будинки.

"У закладі зруйновані перекриття між першим і другим поверхами, пошкоджені навчальні класи. Від ударної хвилі та уламків у 9 багатоповерхівках вилетіли вікна. Ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків. Пошкоджень зазнали також господарчі споруди, автомобілі та гараж", - зазначив він.

Наразі відомо про п’ятьох поранених внаслідок вчорашнього обстрілу міста 4 ракетами "Калібр", серед них підліток.

Як писав УНІАН, 25 липня о 03 43 у місті оголосили повітряну тривогу. Після цього прогриміли понад 5 потужних вибухів.

Днем раніше близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва.

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