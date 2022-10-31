Ще у вересні російські офіцери були "стурбовані" тим, що "мобіків" кидають на фронт без зброї.

Російські окупанти продовжують зазнавати невдач. Рашисти озброюють "мобіків" старими автоматами, а через й без того погану логістику вони не можуть повноцінно постачати набої для такої зброї.

Про це йдеться у новому звіті від розвідки Міноборони Британії.

"Росія з середини жовтня направила на передову в Україні кілька тисяч новомобілізованих резервістів. У багатьох випадках вони погано оснащені. У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї", - вказано у повідомленні.

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Окрім цього, "друга армія світу", як сама себе називає РФ, чомусь не врахувала вже існуючі проблеми з логістикою та додала собі нових проблем.

"Зображення з відкритих джерел показують, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ, зброєю, яка вперше була представлена ​​в 1959 році. Багато з них, імовірно, у важкому стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як російські регулярні бойові частини в основному озброєні 5,45-мм гвинтівками АК-74М або АК-12. Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два типи боєприпасів до стрілецької зброї. Це, ймовірно, ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії", - додали у розвідці Британії.

Нові поразки Росії на війні в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, за 30-31 жовня українські захисники завдали 21 удар по окупантах. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Також у Генштабі розповіли, що понад півтисячі російських окупантів потрапили на "концерт Кобзона" за минулу добу. Поки РФ озброює "мобіків" старими автоматами, Збройні Сили України не збавляють темпів ліквідації ворога.

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