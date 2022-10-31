Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Українські захисники за 30-31 жовтня завдали по ворогу 21 удар.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 31 жовтня.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 4 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника. А воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

У попередні дні було уражено живу силу та техніку противника на півдні. За уточненою інформацією, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій - знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

Останні втрати Росії в Україні

В суботу, 29 жовтня, Генштаб ЗСУ відзвітував про рекордні втрати російської армії за одну добу від початку повномасштабної війни. Так, було ліквідовано майже тисячу російських окупантів, передусім на Донецькому та Лиманському напрямках.

На півдні за минулу добу Збройні сили України ліквідували 27 російських загарбників та багато ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: