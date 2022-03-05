Письменник рішуче засудив агресію РФ в Україні та обірвав ділові відносини з країною-агресором.

Популярний американський письменник Стівен Кінг заявив, що відмовляється від підписання нових контрактів на видавництво його книг в Російській Федерації через війну в Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

Кінг поділився твітом канадського письменника Лінвуда Барклі, який оголосив про відмову від нових контрактів з РФ.

"Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більшого ефекту, ніж пук під час бурі, але я не продовжую свої російські книжкові контракти", - написав Барклі.

Кінг додав: "Я теж".

Раніше популярний американський письменник Стівен Кінг не пройшов повз актуальної новини про російсько-українську кризу, спровоковану Кремлем, й дав оцінку дій президента РФ Володимира Путіна.

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