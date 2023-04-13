Окрім цього він з матюками розкритикував Володимира Осєчкіна та Андрія Медвєдєва.

Вчора, 12 квітня, колишній "вагнерівець" Андрій Медвєдєв заявив, що впізнав своїх товаришів по службі у відео, на якому зображена страта українського військового. Глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відрікся від того, що його "підопічні" причетні до цього злочину.

"Я подивився це відео. Погано, коли людям відрізають голови, але я ніде не знайшов того, що це відбувається під Бахмутом і в страті беруть участь бійці ПВК "Вагнер", - цитує Пригожина його прес-служба.

Згодом у голови ПВК "Вагнер" взяли аудіокоментар, у якому він підтвердив непричетність військових його компанії.

Відео дня

"На відео ніяким чином не ідентифікується ні ПВК "Вагнер", ні місто Бахмут", – додав Пригожин.

Також він розкритикував керівника антикорупційного російського сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, назвавши його "муд*ком і п*здаболом". Саме Осєчкін взяв коментар у колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва. Про свого колишнього "підопічного" Медведєва Пригожин також не став приховувати емоцій.

"Це чмо, яке пробуло два дні в ПВК "Вагнер", кого воно нахр*н може ідентифікувати. Із десятків тисяч "вагнерівців" цей уй*бок Андрій Медвєдєв когось може ідентифікувати. Вибачте, за мою французьку. Нісенітниця повна. Дійсності вона не відповідає", - сказав Пригожин.

Вбивство українського військовополоненого: що відомо

У вівторок 11 квітня у Мережі з’явилося відео, на якому зображена страта російськими окупантами українського військового. У ролику видно, як солдату відрізають голову.

У шоці були навіть у російському вищому керівництві РФ. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що потрібно вияснити, хто саме це зробив.

ГУР вже "приблизно знає", хто саме був виконавцями цієї страти. Однак омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не буде уточнювати, чи це були саме "вагнерівці".

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