Правозахисник Володимир Осєчкін заявив, що зв'язався з Андрієм Медведєвим, який зараз перебуває в Норвегії.

До жорстокого вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі, причетна ПВК "Вагнер", заявив засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін.

За словами Осєчкіна, він зв'язався з колишнім бійцем ПВК "Вагнер" Андрієм Медведєвим, який упізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі.

"Він однозначно пізнає там своїх колег, бійців ПВК "Вагнер" за характерними позивними, по тому, як вони розмовляють, по тому, що вони озвучують по рації", - заявив Осєчкін.

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Він також оголосив про винагороду в розмірі трьох тисяч євро за інформацію про людей на відео.

Страта українського захисника росіянами - деталі

11 квітня з'явилося моторошне відео, на якому видно, як один з російських окупантів відрізає ножем голову ще живому українському військовополоненому. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу нашої країни - "порушення законів і звичаїв війни".

На думку експертів, виконавці страти можуть вже бути мертвими. У Міноборони України роблять все можливе для ідентифікації страченого росіянами українського військовополоненого.

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