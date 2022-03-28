На автодорозі за межами села Чумакове Конотопського району окупант умисно здійснив наїзд на пішоходів.

​На Сумщині російські окупанти навмисно наїхали військовою технікою на родину, внаслідок цього чоловік загинув, мати та син отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, за процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 17:15 27 березня на автодорозі за межами села Чумакове Конотопського району Сумської області рухалась колона військової техніки окупантів.

"Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно здійснив наїзд на пішоходів, які ішли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ​на Харківщині російські окупанти розстріляли авто з родиною: загинули двоє дорослих та 3-річна дитина.

А 26 березня у місті Мар’їнка Донецької області під обстріл російських окупантів потрапив цивільний автомобіль. У ньому перебувало подружжя пенсіонерів, які намагались врятуватись від війни. Внаслідок обстрілу чоловіка поранено в голову, жінка загинула на місці.

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