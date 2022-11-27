Захисники України поцілили в багато районів зосередження ворожої військової техніки, озброєння та особового складу.

Упродовж минулої доби українські артилеристи та ракетники уразили два ворожі пункти управління і ще один інший важливий об’єкт загарбників.

Наші воїни також поцілили в 11 районів зосередження ворожого озброєння, військової техніки та особового складу, повідомляє Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні, розміщеному у Facebook.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що 25 листопада в Запорізькій області в районах населених пунктів Михайлівка, Пологи та Мелітополь було уражено зосередження живої сили супротивника. Були поранені понад 100 загарбників, знищено два склади боєприпасів та близько 10 одиниць військової техніки.

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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України відбили атаки загарбників біля Стельмахівки Луганської області, а також в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Мар’їнки Донецької області.

У Генштабі також зазначали, що супротивник продовжує перегрупування сил з метою посилення частин та підрозділів на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що станом на 26 листопада на нашій землі вже знищили близько 86 тис. 710 окупантів та, зокрема, 2 тис. 901 танк супротивника.

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