Захисники України уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

Протягом доби Сили оборони України уразили два склади з боєприпасами російських окупантів, українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та два безпілотника ворога.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів.

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"11 із них - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що на різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та два безпілотника "Орлан-10" ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів", - розповіли у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН 29 жовтня, на півдні Збройні сили України завдали близько 90 вогневих ударів по зосередженню ворожої техніки та протиповітряній обороні російських окупантів.

Також у оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Бериславському районі було знищено розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Крім того, стало відомо, що у Луганській області від супротивників було звільнено селище Невське.

У цей же день заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у Севастопольській бухті вибухнули чотири кораблі російського Чорноморського флоту, зокрема, флагман - фрегат "Адмірал Макаров", а також десантний корабель.

У Міноборони РФ стверджували, що у Севастополі російські кораблі атакувала українська сторона, але не повідомляли про знищення бортів. За даними російського Міноборони, унаслідок атаки був трохи пошкоджений морський тральщик "Іван Голубець".

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