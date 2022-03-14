Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні українські міста. За минулу добу вони скинули снаряди на завод "Антонов" і багатоповерхівку в Києві, пошкодили телевежу у Рівненській області. А тепер стало відомо про масштабне бомбардування Сєвєродонецька. Путінські терористи буквально хочуть зруйнувати місто дощенту. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників — вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", — сказано в повідомленні Сергія Гайдая.