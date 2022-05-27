Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено 90% житлового фонду міста.

Українські війська продовжують утримувати Сєвєродонецьк і відбили атаки росіян.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив глава Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк.

Російські війська контролюють 2/3 периметру Сєвєродонецька.

"Вдалося зупинити авангард рашистів, який намагався прорватися. Все ж таки ситуація досить напружена. Майже 2/3 по периметру міста зайняті ворогом і місто знаходиться у такій жорсткій обороні", - відповів Стрюк.

Останні дні місто повністю палає, додав Стрюк, коментуючи інтенсивність боїв на підступах Сєвєродонецька.

"Безперервні обстріли по житлових кварталах, по інфраструктурі міста. Обстрілюється наше хімічне підприємство "Азот", на жаль, є і жертви серед мирного населення, і серед співробітників "Азоту". На жаль, ситуація дуже тяжка", - додав він.

Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено 90% житлового фонду міста, 60% доведеться повністю відновлювати.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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