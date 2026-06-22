Зміна тактики не допомагає: українські дрони зривають штурми росіян на Донбасі, - оглядач Forbes

Навіть якщо росіянам вдається створити передову позицію, логістичне забезпечення таких точок швидко знищується безпілотниками, після чого українські сили зачищають ці території під час контратак.

Російська армія стикається зі значними труднощами під час спроб прорвати українську оборону, попри постійні зміни у тактиці проведення наземних штурмів. Як зазначає оглядач Forbes Вікрам Міттал, здатність окупаційних військ здійснювати успішні наступальні операції стабільно знижується.

Українські підрозділи за допомогою безпілотників ефективно виявляють та знищують ворога, часто зводячи нанівець будь-які спроби просування. У відповідь на високі втрати під час масштабних бронетанкових атак, Росія почала експериментувати з форматами наступу: від інфільтрації малими групами до так званих "гібридних" механізованих штурмів із використанням легкої техніки.

Спочатку окупанти відмовилися від масованих атак у радянському стилі на користь просочування дрібними групами. За останній рік розмір таких штурмових підрозділів зменшився від взводу до відділень, а нині російські війська все частіше застосовують тактику парної інфільтрації. Кілька таких двійок висуваються одночасно з розрахунком, що хоча б частина з них зможе закріпитися на позиціях.

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Однак українські оператори дронів успішно виявляють навіть такі малі цілі. Навіть якщо росіянам вдається створити передову позицію, логістичне забезпечення таких точок швидко знищується безпілотниками, після чого українські сили зачищають ці території під час контратак.

Усвідомивши неефективність малих груп, російське командування спробувало повернутися до більш масових штурмів, але в гібридному форматі. Такі атаки поєднують використання традиційної бронетехніки з легкими комерційними транспортними засобами, зокрема мотоциклами та квадроциклами, задля максимальної швидкості пересування.

Проте головною проблемою для РФ залишається прив’язка до доріг, які цілодобово моніторять українські розвідувальні БПЛА. Після виявлення колони українські військові масовано застосовують ударні дрони, знищуючи техніку та живу силу ще до того, як вони досягають українських оборонних ліній.

Аналітик констатує, що Росія опинилася у складному становищі: нездатність захоплювати нові території при високому рівні втрат змушує окупантів переходити до стратегічної оборони. Війська РФ зосереджуються на зведенні інженерних загороджень та впровадженні засобів радіоелектронної боротьби, намагаючись виграти час до можливої зміни технологічного балансу на полі бою.

Ситуація на полі бою

Нагадаємо, окупаційні війська втратили можливість експлуатувати Маріупольський торговельний порт унаслідок ліквідації його об'єктів критичної інфраструктури. За повідомленням військових, успішне ураження об'єкта стало результатом спільної спецоперації, проведеної разом із Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій "А" СБУ та Силами безпілотних систем.

Раніше російське командування розпочало виведення своїх підрозділів з однієї з ключових ділянок фронту через високу інтенсивність ударів українських безпілотних літальних апаратів. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), позиції залишають військовослужбовці 337-го повітряно-десантного полку РФ, оскільки логістичне забезпечення підрозділів на косі повністю заблоковане. Російські військові залишилися без постачання боєприпасів, пального та харчів, що на тлі стрімкого збільшення втрат позбавило їх можливості ефективно тримати оборону.

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