Штурм ворога на Курахівському напрямку 19 вересня був один з найбільш масованих за останній час.

Штурм російських окупантів на Курахівському напрямку 19 вересня на позиції 46-ї окремої аеромобільної бригади був одним із найбільш масованих за останній час. Про це у Facebook розповіли оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фітіль" та сапер цього підрозділу "Полтава".

"Почався штурм, штурмували по всій зоні відповідальності. Пішла техніка по всіх напрямках. На наш напрямок йшли 9 БМП та танк. Вони також зробили по хитрому. Вони зайшли нам в тил, висадили "на тюрму", та техніку FPVшники вже почали розбирати. Вони і на підході до нас почали розбирати, і те, що вціліло, - також", - кажуть військові.

"Фітіль" зазначив, що він як пілот дрона, який скидає боєприпаси, намагався разом з іншими уражати російську піхоту.

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"Відслідкували техніку, яка пішла. FPVшники її добивали, а ми вже переключились на піхоту. Далі відпрацьовувати. Я знищив сімох точно, а скількох поранив, я не знаю, по кущах вони лазять", - сказав військовий.

Також бійці розповіли, що бачили, як в центрі села російський танк в упор розстріляв три будинки, в яких знаходились цивільні люди. Від будинків нічого не залишилось.

"Не знаю, чи зі зла, чи чого, в центрі села танк двічі три хати в упор розстріляв. Остались тільки пічні труби. Скільки там загинуло людей? Дуже багато цивільних, тому я кажу, ми не знаємо скільки там загинуло. Воно згоріло буквально за 10 хвилин", - розповів "Полтава".

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Російські окупанти намагаються прорватися до Курахового, точаться складні бої. За даними DeepState, в деякі райони було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу.

За даними видання, ворог постійно намагається прорватися через позиції українських військових в напрямку Курахового. Останній тиждень для бійців Сил оборони, зокрема 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями.

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