Один з унікальних боїв за участю американської БМП зняв дрон з повітря.

Українські воїни намагаються на повну застосовувати західну техніку. Інколи бої українців надто відчайдушні.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, одна з українських бригад продемонструвала запеклий бій з навалою окупантів. В епіцентрі цієї битви опинився 40-річний командир БМП Bradley Віктор. Екіпаж промчав головною дорогою в селі Сокіл на сході України, де Кремль зайняв позиції цього року.

Вірусний бій

Росіяни виїхали на своїй техніці з-за дерев, і протягом кількох хаотичних секунд обидві машини мчали одна до одної, стріляючи з важких гармат. З російської машини випав військовий. Українська БМП отримала катастрофічний удар по системі прицілювання. Основна зброя вийшла з ладу.

"Тараньте його", - наказав Віктор водію.

Бій було знято дроном з повітря. Кадри підкреслюють, що Київ використовував надані США "Бредлі" унікальними й екстремальними способами, щоб обійти виснажені запаси артилерії та нестачу живої сили.

Американські "Бредлі" вагою близько 28 тонн вперше були використані як тарани для пробивання оборони Росії під час торішнього невдалого контрнаступу. Але тепер їх відправляють для полювання та знищення іншої бронетехніки, для порятунку поранених солдатів і як мобільну зброю для обстрілу позицій противника, кажуть аналітики.

Восени 47-а окрема механізована бригада, у якій служить Віктор, та її "Бредлі" рушили на схід до Донецької області, щоб дати відсіч росіянам у стратегічному місті Авдіївка. Віктор пригадав, як вони використовували вогневу міць "Бредлі", щоб знищити російський танк і розгромити розвідувальну машину.

"Це вибухало дуже красиво. Згорів швидко, як сірник", - сказав Віктор.

В інтерв'ю з лікарні, де воїн відновлюється після поранень, отриманих під час окремого інциденту, він високо оцінив броню "Бредлі" та навчання у Німеччині. Окремо він відзначив озброєння машини, включаючи керовані ракети та 25-міліметрову гармату, яка може стріляти бронебійними снарядами розміром із хот-дог. Коли снаряди влучають у російських піхотинців, від ниї "нічого не залишається".

Вогнева міць Bradley

За даними Пентагону, США доставили Україні 300 Bradley. Розроблений у 1980-х роках для захисту та доповнення флоту M1 Abrams, Bradley отримав прізвисько "бойове таксі" за його здатність переправляти шістьох солдатів через поле бою під захистом важкої броні.

Нове використання "Бредлі" є одним із способів, якими українська армія намагається компенсувати поточні виклики на полі бою, спричинені значною мірою серйозним перебоєм у військовій допомозі США протягом місяців політичного тупика у Вашингтоні.

Доктрина США зазвичай вимагає, щоб "Бредлі" діяли групами та поряд з іншими транспортними засобами, такими як танки, і зазвичай вражали цілі на великих відстанях, щоб уникнути вогню противника. Ця стратегія доповнюється додатковим захистом потужних військово-повітряних сил. Але обмежені можливості України щодо наземної техніки та бойової авіації, а також постійна загроза російських безпілотників змусили її командування мобілізувати лише одну або дві машини одночасно, щоб уникнути виявлення.

Українські командири, які борються з нестачею боєприпасів, використовували "Бредлі" для нападу на ворожі окопи та інші бойові позиції, сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії. За його словами, така гнучкість може допомогти зберегти піхотинців.

З близької відстані "Бредлі" також може цілити в будівлі, де розміщені російські війська, і легші укріплення - небезпечну роботу краще залишити артилерійським підрозділам, але це було зроблено через дефіцит гаубичних снарядів.

"Бредлі - це ефективний спосіб компенсації різного роду обмежень, за яких українці працюють", - сказав Лі.

Bradley повернувся своїм ходом

Але зіткнення 31 травня було особливо незвичним, враховуючи близькість транспортних засобів один до одного та те, наскільки жорстоким воно виявилося. Щонайменше двоє російських солдатів, які сиділи на своїй бронемашині, ідентифікованій як БТР-82, стрибнули або впали під час перестрілки. Машину Віктора вдарили тричі.

Він наказав водієві мчати прямо на російську машину, пам’ятаючи, що на його боці було ще кілька тонн сталі та броні. Росіяни звернули в траву, вцілілі окупанти втекли.

"Бредлі" повернувся на свою позицію власним ходом, сказав Віктор. За його словами, інші солдати увійшли в цей район, щоб пішки битися з росіянами.

Після того, як відео стало вірусним, проросійські акаунти опублікували кадри з дронів , які стверджували, що "Бредлі" Віктора нібито було знищено, що змусило екіпаж евакуюватися.

Віктор сказав, що ці заяви були дезінформацією, і через три дні показав, що його підрозділ виконує окреме завдання в тому ж районі. У тому епізоді, за його словами, "Бредлі", який його замінив, підірвався на міні. Водія викинуло з люка автомобіля. Інший солдат, який їхав позаду, зламав ногу. Віктора вдарило головою об автомобіль, він пошкодив спину та коліна.

За його словами, частина воїнів досі перебуває у лікарні, а інші повернулися на службу. Віктор планує одужувати протягом місяця, перш ніж повернутися до свого підрозділу, де одним із найгостріших обмежень є нестача боєприпасів, наданих США.

"Завжди мало... Якби у нас було більше снарядів, ми б зробили більше роботи", - сказав він.

Що собою представляє М2 Bradley

Як писав УНІАН, ця бойова машина піхоти була розроблена в США наприкінці 1970-х років на заміну вже застарілому на той час бронетранспортеру M113. При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських БМП-1 в декількох війнах і орієнтувалися на німецькі Marder.

БМП "Бредлі" була прийнята на озброєння армії США в 1981 році. У період з 1980 по 1989 рік американська промисловість виготовила близько 9800 машин, які надалі проходили кілька етапів модернізації.

Більшість версій цієї машини здатні вмістити до 6 піхотинців у відділенні для десанту. Номінальна товщина броні становить 25 мм в лобовій проекції і 14 мм в бортах. Однак на практиці говорити про номінальні значення важко, оскільки M2 Bradley можуть комплектуватися різними типами зовнішніх екранів, в тому числі блоками динамічного захисту проти кумулятивних снарядів.

Бойова машина піхоти "Бредлі" оснащена 25-мм гарматою Bushmaster, 7,62-мм кулеметом, ракетною пусковою установкою TOW і шістьма стаціонарними 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанту.

Під час війни з саддамівським Іраком БМП Бредлі підбили більше іракських танків, ніж знамениті "Абрамси". Вже на фронті в Україні "Бредлі" неодноразово знищували ворожі танки, включаючи Т-80.

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