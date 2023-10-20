На одному з напрямків в Україні за добу у полон потрапили двоє ворогів.

Втрати ворога на 20 жовтня величезні. Упродовж минулої доби російські загарбники зазнали рекордних втрат серед особового складу. Як виявляється, найбільше окупантів РФ втратила на Таврійському напрямку.

У зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу загальні втрати окупантів склали 1 051 особа, про це йдеться в оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 500 вогневих завдань. "Загальні втрати ворога склали 1 051 особу. 2 окупанти потрапили в полон", - йдеться у зведенні.

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Крім того, знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, йдеться про 31 танк, 74 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню, 18 дронів та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці озброєння та військової техніки окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

Як уточнюється у зведенні, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. На Донеччині повністю знищено, зокрема, 29 танків та 72 бронемашини російських окупантів. Також марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

Разом з тим, штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки для ворога теж завершились провалом - відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського. На Запорізькому напрямку українські захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового, що на Запоріжжі.

"Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів", - йдеться у зведенні.

Що треба знати про втрати росіян на сьогодні в Україні

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога на сьогодні, 20 жовтня, серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість російських загарбників - 1 тис. 380 осіб. Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб.

Також, як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України за минулу добу біля Авдіївки вбили та поранили майже 900 російських загарбників.

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