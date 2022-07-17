Невиправдане подвійне командування видається аналітикам дивним.

Одночасне командування двох високопоставлених генералів операціями в Україні може стати на заваді майбутнім російським операціям.

До таких висновків дійшли аналітики американського Інститут з вивчення війни (ISW).

Експерти зауважили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Південного військового округу, генералу армії Сергію Суровікіна і командувача Центрального військового округу, генералу-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні операції на всіх напрямках. Шойгу також зазначив, що Суровікін і Лапін обидва продовжать командувати силами на східній осі. Це видається аналітикам дивним.

"Для концентрації сил і зусиль такого масштабу треба лише один, дуже високопоставлений головнокомандувач. Суровікін у принципі повинен командувати, тому що він вищий за Лапіна [за званням]. … Нездатність Кремля використовувати оперативну паузу для реорганізації структури російського військового командування в Україні та його рішення натомість зберегти тимчасову командну структуру дуже дивні", - акцентують фахівці.

В американському аналітичному центрі вважають, що зрештою це стане на заваді росіянам.

"Очевидне подвійне командування двох дуже високопоставлених генералів операціями на дуже невеликій території може стати на заваді російським операціям надалі", - вважають в ISW.

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